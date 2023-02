Boeren maken podcast over Vlaams stikstofdossier: “Polarisering tegengaan”

“Stikstof Uitgespit is de eerste landbouwpodcast over stikstof”, vertelt Lies Bernaerts van Boer&Verstand, een initiatief van jonge Vlaamse landbouwers. “De toekomst van de landbouw is meer dan een politiek thema. Daarom willen we misvattingen over stikstof de wereld uit te helpen.”

De podcast is bedoeld als synergie tussen landbouwers en experten waar ook heel wat cijfers aan te pas komen. In totaal zijn er zes afleveringen, die de verschillende aspecten belichten van het stikstofdossier vanuit een wetenschappelijke en juridische benadering.

“Daarnaast is er aandacht voor oplossingen”, aldus nog Bernaerts. “De podcast richt zich tot iedereen die in aanraking komt met voedsel: de consument, de landbouwers, toeleveranciers, verwerkers, retail én de beleidsmakers.”

Onder de experten die aan bod komen vinden we onder andere advocaat Fernand Keuleneer, de raadsman van de abdij van Averbode, Joris Relaes, hoofd van het Instituut van Landbouw- en Visserijonderzoek, Tessa Avermaete, auteur van ‘Wat met ons voedsel?’ en postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Tot slot spreekt ook Stefan Van Rompaey, hoofdredacteur van RetailDetail. De podcast is te beluisteren via Spotify, Google, Apple en YouTube.