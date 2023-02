FANC: “Stopzetting van Tihange 2 is veilig verlopen”

De definitieve stopzetting van kernreactor Tihange 2 dinsdagnacht is in alle veiligheid verlopen. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), dat toezicht hield op de stillegging.

De kernreactor in het Luikse Hoei, aan de oevers van de Maas, werd dinsdagavond om 22.45 uur definitief van het net gekoppeld, conform de wet op de kernuitstap. Het is na Doel 3 de tweede kernreactor in ons land die met pensioen wordt gestuurd.

Dat proces is in alle veiligheid verlopen, zo verzekert de nucleaire waakhond. “Alles verliep vlot, de procedures werden correct gevolgd en de reactor werd veilig stilgelegd”, aldus het agentschap. Het Fanc ziet ook toe op de veiligheid tijdens het volledige stopzettings- en ontmantelingsproces, dat nog jaren zal duren.