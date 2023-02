Zuhal Demir: “Raad van State heeft geen bijkomende opmerkingen over knip groenestroomcertificaten”

In zijn tweede advies heeft de Raad van State geen bijkomende opmerkingen meer gemaakt over het ontwerpdecreet over de knip in de groenestroomcertificaten. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Ze zal het dossier binnenkort voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de ministerraad.

De Vlaamse regering moest in december het ontwerpdecreet over de groenestroomcertificaten bijsturen nadat de Raad van State zich in een eerste advies kritisch had uitgelaten over de regeling. Zo moest de regering een bijkomende motivering opnemen voor steun onder de drempel van 200.000 euro en bijkomende argumentatie over het buiten schot houden van installaties van na 2013.

In zijn tweede advies maakt de Raad van State nu geen opmerkingen over de doorgevoerde wijzigingen, zo meldt Demir in het persbericht. Om het dossier extra te funderen, schakelde de minister ook twee bijkomende grondwetsspecialisten in. Ze zal het ontwerpdecreet nu verder bespreken in de schoot van de regering, waar ze de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet gaat voorleggen.

De Vlaamse regering besliste in februari vorig jaar dat ze de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten gaat uitbetalen aan grote investeerders. De regering wil de uitbetaling stopzetten voor zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs.