Zware brand uitgebroken in kantoor op industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen

Op het industrieterrein Centrum-Zuid is dinsdagavond even voor middernacht een zware brand uitgebroken in een boekhoudkantoor op de tweede verdieping van een gebouw. Het kantoor werd volledig in de as gelegd, maar de brandweer kon voorkomen dat de rest van het gebouw ook afbrandde.

Rond 23.55 uur werd de brandweer opgeroepen voor de industriebrand op Centrum-Zuid. “De vuurhaard was ontstaan op de tweede verdieping van het gebouw van Yellowstone, waar een boekhoudkantoor is gevestigd”, zegt kapitein Rob Reynders van de brandweer Oost-Limburg. “We snelden met twee autopompen en twee ladderwagens ter plaatse vanuit de kazernes van Helchteren en Genk. Ook de brandweer Zuid-West Limburg kwam blussen vanuit de post Heusden.”

“Toen we arriveerden, was het vuur overgeslagen op het dak. Gelukkig waren we op tijd verwittigd, waardoor we de brand snel onder controle kregen. We hebben de dakbekleding en isolatie weggezaagd om de vuurhaard vanbinnenuit en vanbuitenuit te kunnen blussen. Zo konden we een uitslaande fabrieksbrand voorkomen. Het gelijkvloers en de eerste verdieping hebben enkel waterschade opgelopen. De tweede verdieping liep wel zware brandschade op en moet volledig gerenoveerd worden. Ook een aantal dakplaten zijn aan vervanging toe.”

Rond 3 uur was de brand volledig geblust. Er raakte niemand gewond. “De precieze oorzaak van de brand is onbekend.”