Dat was pijnlijk: Chelsea-speler looft ploegmakker Jorginho, maar krijgt dan live op camera te horen dat die naar Arsenal is

Alleen… dat had niet iedereen bij Chelsea door. Marc Cucurella kreeg tijdens een interview de vraag wie nu eigenlijk de meeste intelligente voetballer is bij de Blues. Zijn antwoord: “Jorginho”. Waarna iemand hem duidelijk maakte dat de Italiaan niet meer voor de club speelt.

De 31-jarige Jorginho ondertekent bij de Gunners een contract tot de zomer van 2024, met optie op een extra seizoen. De centrale middenvelder speelde sinds 2018 voor Chelsea, dat hem voor 57 miljoen euro wegkocht bij Napoli. Hij speelde in totaal 223 wedstrijden voor de Blues (29 goals, 9 assists), waarmee hij in 2021 de Champions League won en twee jaar eerder de Europa League.

Chelsea staat pas tiende in de Premier League, op ruime afstand van leider Arsenal. De Gunners betalen naar verluidt ruim 13 miljoen euro voor de 46-voudige Italiaanse international, die in 2021 met zijn land Europees kampioen werd. Jorginho werd dat jaar door UEFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar en eindigde als derde in de Gouden Bal.

“De manager heeft een grote invloed gehad op de transfer”, reageerde Jorginho. “Arteta heeft in het recente verleden al vaker geprobeerd om mij te halen. Vanwege bepaalde redenen lukte dat eerder niet, maar dat had niets te maken met mijn eigen wensen. Alles is nu heel snel gegaan. Ik was een beetje verrast, maar ik wilde deze kans niet laten schieten.”