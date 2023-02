Volgende week al opnieuw tegen Michael van Gerwen: Dimitri Van den Bergh kent loting voor prestigieuze Premier League

Van den Bergh kreeg maandag van de organiserende PDC een van de vier wildcards. De drie andere gelukkigen zijn Jonny Clayton (winnaar in 2021, Nathan Aspinall en Chris Dobey (kersvers winnaar van de Masters). Zij vervoegen de top vier op de wereldranglijst: wereldkampioen Michael Smith, Michael van Gerwen (titelverdediger), Gerwyn Price en Peter Wright.

De Premier League begint donderdag (2 februari) in Belfast. Er zijn telkens op een verschillende locatie zestien speelronden voorzien (met kwartfinales, halve finales en finale), voor de play-offs met de beste vier in de eindstand op 25 mei in Londense O2 Arena. De prijzenpot bedraagt 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro). De winnaar krijgt 275.000 pond (ruim 320.000 euro), de achtste plaats is nog goed voor 60.000 pond (70.000 euro). Daarnaast is er een wekelijkse winnaarsbonus van 10.000 pond (12.000 euro).

Van den Bergh neemt het in Belfast in de kwartfinales op tegen Clayton, die hij nog versloeg in de kwartfinales van het WK. Een week later wacht een weerzien met Van Gerwen, die man die hem irriteerde in de halve finales op het wereldkampioenschap en met 6-0 versloeg. “Hij is gewoon een zeikerdje, een jankjong”, reageerde de Nederlander na afloop. Week drie brengt een clash met zijn Schotse collega Peter Wright in Glasgow, net als later op het seizoen in Rotterdam. Van den Bergh treft Van Gerwen ook nog eens in de kwartfinales in Brighton.

PROGRAMMA

Belfast - 2 februari (Van den Bergh - Clayton)

Cardiff - 9 februari (Van den Bergh - Van Gerwen)

Glasgow - 16 februari (Van den Bergh - Wright)

Dublin - 23 februari (Van den Bergh - Price)

Exeter - 2 maart (Van den Bergh - Dobey)

Liverpool - 9 maart (Van den Bergh - Smith)

Nottingham - 16 maart (Van den Bergh - Aspinall)

Newcastle - 23 maart (nog te bepalen, gebaseerd op stand)

Berlijn - 30 maart (Van den Bergh - Smith)

Birmingham - 6 april (Van den Bergh - Price)

Brighton - 13 april (Van den Bergh - Van Gerwen)

Rotterdam - 20 april (Van den Bergh - Wright)

Leeds - 27 april (Van den Bergh - Aspinall)

Manchester - 4 mei (Van den Bergh - Dobey)

Sheffield - 11 mei (Van den Bergh - Clayton)

Aberdeen - 18 mei (nog te bepalen, gebaseerd op stand)

Londen (Finals) - 25 mei

© PA

PRIJZENPOT

Winnaar - 275,000 BP (322.000 euro)

Runner-up - 125,000 BP (146.000 euro)

Halve finale - 85,000 BP (100.000 euro)

Vijfde plek - 75,000 BP (88.000 euro)

Zesde plek - 70,000 BP (82.000 euro)

Zevende plek - 65,000 BP (76.000 euro)

Achtste plek - 60,000 BP (70.000 euro)

Dagwinnaar - 10.000 BP (12.000 euro)

TOTAAL - 1 miljoen BP (1,2 miljoen euro)