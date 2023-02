Tot voor kort derde rijkste mens ter wereld, nu zelfs niet meer rijkste van Azië

Het fortuin van de steenrijke Gautam Adani blijft klappen krijgen: tot voor kort was de Indiër de derde rijkste mens ter wereld, maar nadat een Amerikaans investeringsfonds vragen stelde bij de fundamenten van zijn bedrijf, smelten zijn miljarden weg als sneeuw voor de zon.

De Indiase industrieel bouwde de voorbije jaren een fortuin op. Hij is actief in verscheidene sectoren: van havens en steenkool tot data- en mediabedrijven en hernieuwbare energie. Dat bracht hem vorig jaar in de top drie van rijkste mensen op aarde.

Maar een rapport van het Amerikaanse Hindenburg Research – een investeringsfonds dat speculeert op dalende koersen – bracht Adani in nauwe schoentjes. Volgens het op 24 januari verschenen rapport maakt Adani zich schuldig aan allerlei financiële wanpraktijken, wat de industrieel zelf ontkent.

Sneeuw voor de zon

Het rapport heeft de voorbije dagen een verkoopsgolf teweeggebracht van aandelen van bedrijven van Adani op de beurs van Mumbai. In totaal is al 51 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgegaan. Ook het persoonlijk fortuin van Adani lijdt onder het beursverlies. Op amper twee dagen tijd verloor de Indiër 19 miljard dollar.

Op de ranglijst van rijkste mensen ter wereld van Forbes is hij inmiddels teruggevallen van plaats drie naar plaats zeventien: achter zijn rivaal Mukesh Ambani, die nu de rijkste mens in Azië is. Al zal Adani daar vermoedelijk geen boterham minder door moeten eten: zijn persoonlijke fortuin wordt nog altijd op zo’n 77,3 miljard euro geschat.