Gewezen Bond-girl Eva Green noemt regisseur ‘stom’ en ‘gevaarlijk’, maar heeft excuus voor rechter

Eva Green (42), de Bond-girl in Casino Royale, zei dinsdagmiddag aan de rechter in Londen dat hij moest beseffen dat hij te doen had met een Française. “Wij flappen er al eens iets uit wat we niet menen.” Het zijn nochtans straffe verwijten die Green maakte over de regisseur van de film A patriot. Een film die er nooit kwam.

In 2006 speelde Eva Green de rol van Vesper Lund, naast Daniel Craig in de Bond-film Casino Royale. Het moest haar grote doorbraak inluiden. Green kreeg nog wel filmrollen, maar ze groeide niet echt uit tot een topper.

In 2018 werd ze gevraagd voor de hoofdrol in de sciencefictionfilm A patriot. Ze stemde toe. De opnames startten, maar in 2019 werden ze stilgelegd. Heel het project ging op de schop. Als reden gaf het productiehuis White Lantern Film: de irrealistische eisen die Eva Green plots begon te stellen. Ze was niet meer akkoord met de locatie, noch met het repetitieschema. En het team dat instond voor de logistiek vond ze ondermaats.

Geen film dus, maar daar laat Eva Green het niet bij. Ze sleept White Lantern Film voor de rechter en eist dat haar afgesproken loon – ongeveer één miljoen euro – wordt betaald. Ze beroept zich daarvoor op het pay for play-principe, dat in de filmwereld wordt gehanteerd, waarbij je je afgesproken vergoeding krijgt vanaf het moment dat er opnames zijn gemaakt.

Eva Green op de première van Casino Royale. — © EPA

Deze week staan Green en White Lantern Film voor de rechtbank in Londen. Dinsdag was het woord aan White Lantern Film. Hun advocaat liet de rechter sms-berichtjes zien die Eva Green verstuurde tijdens de opnames van A patriot. “’Die berichtjes tonen duidelijk dat mevrouw Green heel dit filmproject haatte en alles zou doen om het te doen kelderen.”

De sms’jes gingen vooral over producenten Jake Seal en Terry Bird en de regisseur Dan Pringle. Eva Green noemt hen “slechte mensen”, “stom”, “zwak”,“sluwe sociopaten”, “gekken”, “pure kots” en “klootzakken”.

Toen de rechter Eva Green om uitleg vroeg, maakte ze een wegwerpgebaar: “U moet daar niet te veel acht op slaan. Ik ben een Française. Wij flappen er soms iets uit, zonder daar veel bij na te denken. We menen niet altijd wat we zeggen.”

Film is mijn religie

Green haalde vervolgens uit naar White Lantern Films: “Zij doen er alles aan om mij af te schilderen als een moeilijke diva. Maar ze zagen niet dat ik verliefd was op het script. Dat ik wilde ijveren om van A patriot de beste film ooit te maken. Ik was bang dat zij er een goedkope B-film van zouden maken en dat ik voortaan de stempel zou dragen van B-artieste. Het geld kan me echt niet schelen. Film is mijn religie en daar wil ik alles voor doen. De zogenaamde overdreven eisen van mij, dat waren pogingen om A patriot naar een hoger niveau te tillen. Het is niet waar wat White Lantern Film in een bericht beweert dat ik nog liever tumoren zou eten dan deze film maken.”

Allicht later op de week doet de rechtbank uitspraak.