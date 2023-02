Mysterieuze spiraalvormige figuur zweeft door nachtelijke hemel boven Hawaï

Een telescoop van het Mauna Kea-observatorium in Hawaï legde enkele weken geleden een soort van draaikolk vast die door de sterrenhemel zweefde en even later weer uitdoofde. De vreemde figuur werd al vaker gespot na een lancering van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk stuurde een dag eerder een Falcon-raket de ruimte in vanop Cape Canaveral in Florida, dat zo’n 7.500 kilometer van Hawaï ligt.