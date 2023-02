Waarom Björn Engels slechte herinneringen heeft aan nieuwe Anderlecht-spits Islam Slimani: “Alsof hij me bewust pijn wilde doen”

LEES OOK. Algerijnse veteraan Islam Slimani is na bewogen transferdag nieuwe spits van Anderlecht

De 28-jarige verdediger ligt momenteel in de lappenmand en kwam daar in 2016 ook terecht… door toedoen van de Algerijnse spits. Engels en Slimani vochten tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Leicester City (0-3) een duel uit, waarna die laatste onze landgenoot een duw gaf. Engels kwam slecht neer en greep meteen naar zijn schouder.

Het verdict: verschillende pezen afgescheurd en maandenlang buiten strijd. “Het is een zeer pijnlijke blessure”, meldde Club destijds. Engels zelf was er het hart van in. “Dit is uiteraard heel jammer. Ik keek er enorm naar uit om me te bewijzen in de Champions League. Deze blessure is echt brute pech. Ik zal sowieso sterker terugkeren, zoals ik ook de vorige keren bewezen heb. Het is zonde dat ik net nu het moeilijk gaat aan de kant moet blijven.”

“Het is mij niet gegund”

Engels kwam ook terug en speelde sindsdien zelfs twee jaar in de Premier League bij Aston Villa. Maar zijn revalidatie was bijzonder zwaar, zo vertelde hij in een dagboek voor ‘FAN’.

“Nu ik uit het ziekenhuis ben ontslagen en thuis in de zetel lig, begint de realiteit pas door te dringen. Een maandenlange revalidatie, alweer. Ik begrijp het niet. Zoals ik de voorbije jaren pech heb gehad, dat is niet normaal. Dan is het moeilijk om geen doemdenker te zijn. Soms lijkt het alsof het niet voor mij is weggelegd. Dat het mij niet is gegund. Ik huil. En ik ben blij dat ik alleen mijn familie bij me heb. Anderen verdraag ik niet wanneer ik tranen van frustratie ween. Want de ergernis is groot. Ik kan mezelf niet behelpen en daar word ik gek van. Zelfs de goesting om een simpele boterham te eten, is weg. Ik mag niets doen. Alleen liggen. En de wonden aan mijn schouder laten verzorgen.”

© Patrick Hattori

“Ondertussen scoort Islam Slimani twee goals voor Leicester in de wedstrijd tegen Burnley. Ik word helemaal gek. Ik heb de beelden inmiddels honderd keer bekeken en ik blijf kwaad. Iemand een duw geven uit frustratie, dat kan gebeuren. Maar op de beelden zie ik hem kijken. Net wanneer Butelle uitkomt, duwt hij me. Alsof hij me heel bewust wilde pijn doen. En dan gebaren alsof hij niets heeft gedaan. Ik kan dat niet plaatsen. Zelfs wanneer ik daar op de grond zat, kermend van de pijn, is hij niet meer naar mij toe gekomen. Slimani moet ook hebben gezien dat er iets aan de hand was. Niet de minste medeleven tonen, noch in de wedstrijd, noch achteraf, dat vind ik echt triest. Terwijl Danny Drinkwater, een andere speler van Leicester, er wel mee inzat. Die vroeg hoe ik me voelde, stelde me vragen. Maar Slimani dus niet.”