Presidentskandidaat krijgt kritiek nadat zijn zwangere vrouw flauwvalt tijdens speech

Rollan Roberts II wil in 2024 president van de VS worden. Dat kondigde de republikein aan tijdens een live-uitzending op sociale media. De zakenman heeft bitter weinig politieke ervaring, maar dat is niet de reden waarom hij heel wat kritiek krijgt na zijn persconferentie. De commentaar komt er omdat hij iets te traag reageerde toen zijn zwangere vrouw Rebecca flauwviel tijdens zijn speech. “Zijn campagne begon en eindigde op hetzelfde moment”, klinkt het onder meer in de reacties op de video. Roberts kon zijn imago ook niet oppoetsen door het moment dat Rebecca flauwvalt eruit te knippen voor de versie die hij op YouTube zette, het leverde hem nog meer kritiek op.