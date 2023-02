Apothekers worden ingeschakeld om gebruik van slaapmiddelen af te bouwen

Apothekers kunnen mensen vanaf woensdag bijstaan om hun gebruik van slaapmiddelen af te bouwen. Het is de huisarts die hen kan inschakelen, zo meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De minister wijst erop dat in België elk jaar 400 miljoen dosissen slaapmiddelen worden gekocht. Er worden dus elke dag meer dan een miljoen dosissen geslikt in ons land. Bovendien blijkt dat de meeste patiënten de medicatie langer gebruiken dan aanbevolen, en dat meer dan een op de drie tekenen vertoont van psychologische afhankelijkheid.

Vanaf 1 februari kan de huisarts een behandeling door de apotheker voorschrijven om patiënten te helpen om het dagelijkse gebruik van slaapmiddelen af te bouwen. Het gaat over slaapmiddelen op voorschrift, op basis van benzodiazepines en aanverwante producten, zoals Zolpidem en Lormetazepam. De apotheker bereidt dan capsules met een geleidelijk afnemende hoeveelheid medicatie.

Patiënten moeten niet extra betalen voor de dienst. Ze betalen alleen de medicatie die de apotheker verwerkt in de bereidingen. “Mensen vragen vandaag hun apotheker al vaak om medisch advies”, zegt Vandenbroucke. “Die vertrouwensband en hun expertise bouwen we verder uit, door de apotheker actief in te schakelen voor de afbouw van overmatig gebruik van slaapmiddelen.”

Voor het eerste jaar van het project is 150.000 euro uitgetrokken. Daarmee kunnen zowat 650 tot 1.000 patiënten geholpen worden (afhankelijk van het afbouwprogramma, hoe vaak zij bij de apotheker moeten langsgaan).

Er zijn nog meer initiatieven op komst. Zo zullen patiënten die chronisch vijf of meer verschillende geneesmiddelen per jaar nemen, vanaf 1 april ook een beroep kunnen doen op hun apotheker om de medicatie goed in te nemen en de nodige begeleiding te krijgen.