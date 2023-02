Vader van dader mesaanval reageert: “Mijn zoon is bipolair, hij is niet gevaarlijk”

“Mijn zoon hoort thuis in een psychiatrische instelling. Als hij zijn medicatie niet neemt, slaan zijn stoppen door.” Dat zegt de vader van de 30-jarige man die maandagavond drie metroreizigers neerstak in het Brusselse metrostation Schumann. Anwar H. kon meteen na de feiten door de politie overmeesterd worden.

Of hij zijn zoon maandagavond onmiddellijk herkende op de beelden die massaal rondgingen op sociale media? “Neen”, zegt Bachir, de vader van Anwar H. “Ik werd gebeld door een vriend die doorhad dat hij het was (stilte).” De man is nog steeds hoorbaar aangedaan door wat zijn zoon aanrichtte.

(Lees verder onder de video)

Anwar H. verwondde drie mensen met een mes in de Brusselse metro

Anwar H. haalde rond 17.45 uur, in volle avondspits vanuit het niets een mes boven en begon daarmee in het wilde weg te steken. Hij deed dat in metrostation Schumann, gelegen in het hart van de Europese wijk, waar hij in de buurt woont. Op dat moment waren veel pendelaars onderweg naar huis. Op beelden die omstaanders maakten is te zien hoe hij loopt te ijsberen en wild met een mes om zich heen slaat. Hij verbiedt reizigers om nog door te lopen. Onder de pendelaars breekt op dat moment paniek uit. Drie onder hen worden geraakt door het mes. Een van hen is er erg aan toe. Het gaat om een 25-jarige jongeman die nog steeds in het ziekenhuis ligt voor verzorging van een zware steekwonde. Hij en de twee andere slachtoffers – een man van 40 en een vrouw van 47 – worden overgebracht naar het ziekenhuis. De twee lichtgewonde slachtoffers mochten inmiddels terug naar huis.

Opname

“Mijn zoon is niet gevaarlijk”, benadrukt de vader van Anwar H. “Hij is bipolair (ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd nvdr.) en neemt hiervoor medicatie. Als hij die vergeet, slaat hij helemaal door. Dat is wat er gebeurd is maandag. Hij bedreigde en stak mensen neer met een mes, maar dat is enkel door zijn ziekte.”Volgens de man moet zijn zoon opgenomen worden. “Ik hoop dat ze hem niet terug vrijlaten. Hij moet verzorgd worden voor zijn psychische aandoening, anders gaat het mis.”

Het Brusselse parket communiceerde dat niets erop wijst dat het om een terroristische of extremistische daad zou gaan. Wel zijn er inderdaad indicaties dat de man met mentale problemen zou kampen zoals zijn vader ons vertelt. Het parket vraagt een psychiatrisch onderzoek. Anwar H. werd dinsdag ondervraagd door de onderzoeksrechter en nadien opgesloten in de gevangenis voor poging tot moord.

Anwar H. kon na de feiten vrijwel onmiddellijk overmeesterd worden. De politieagenten hielden hem onder schot, waarna die zijn mes liet vallen en zich op de grond liet zakken. De man rolde op zijn buik en werd nadien gearresteerd.