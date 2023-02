Aantal ongevallen met onverzekerde voertuigen gestegen met bijna 15 procent

In 2022 heeft het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF), het orgaan dat weggebruikers vergoedt wanneer de tegenpartij niet verzekerd is, 5.955 nieuwe dossiers geopend voor ongevallen waarbij bestuurders zonder verzekering betrokken waren. Het gaat om een stijging van 14,7 procent tegenover 2021, schrijft Sudinfo.

Het BGWF ontving daarnaast ook meer aangiftes van een ongeval waarbij het voertuig niet geïdentificeerd is, van 616 in 2021 naar 656 in 2022.

Verder waren er vorig jaar 244 ongevallen met een gestolen voertuig, tegenover 234 een jaar voordien. Tot slot zijn er de incidentele gevallen waarbij een bestuurder bijvoorbeeld onwel wordt en een aanrijding veroorzaakt. In 2022 waren er 154 dergelijke gevallen, tegenover 149 in 2022.