België is hofleverancier van energie in buurlanden

België was vorig jaar een cruciale schakel voor de energievoor­ziening van de twee grote buurlanden Frankrijk en Duitsland. Dankzij de aanvoer uit ons land bleef het licht branden in Parijs en was er warmte in Duitse huizen en bedrijven, schrijft De Tijd woensdag.

Uit cijfers over de grensoverschrijdende stroomhandel blijkt dat België de grootste netto­stroomexporteur naar Frankrijk was. Dat land moest massaal een beroep doen op import vanwege problemen in zijn kerncentrales en vanwege een lagere output bij de waterkrachtcentrales. De netto-­­export vanuit België naar Frankrijk was in 2022 bijna vier keer zo groot als het jaar voordien.

Duitsland moest hard leunen op de import van aardgas via ons land. De gasproducenten Noorwegen en Rusland waren de grootste rechtstreekse leveranciers. Maar België stond op de derde plek in de bevoorrading volgens officiële Duitse statis­tieken, net voor Nederland. België werd het belangrijkste doorvoerland met liefst 13 keer hogere volumes dan in 2021.

Duitsland kon de stapsgewijze daling van de aanvoer uit Rusland niet compenseren door vloeibaar aardgas (lng) per schip, omdat het daar geen infrastructuur voor had. Via ons land kon Duitsland wel lng uit de Fluxys­-terminals van Zeebrugge en Duinkerke binnenhalen. Ook onderzeese pijpleidingen uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk naar Zeebrugge leverden gas voor Duitsland.