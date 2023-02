Nachtelijke verrassing: Ibrahim Salah verlaat AA Gent en tekent voor 4,5 jaar bij Rennes

Diep in de nacht viel er nog een zeer verrassende transfer uit de lucht. Om 1.31 uur communiceerde de Franse eersteklasser Rennes de komst van de 21-jarige Marokkaanse belofteninternational Ibrahim Salah. Die was dit seizoen nog maar pas aan de oppervlakte gekomen bij AA Gent, maar heeft al een transfer versierd. Hij trekt naar de Ligue 1 en tekent er een contract van 4,5 jaar bij Rennes. Hij moet er de vervanger worden van Kamaldeen Sulemana die bij Southampton tekende.

Van een verrassing gesproken. Toen de hele Belgische transfercarroussel leek tot stilstand gekomen te zijn, viel er nog een nachtelijke tweet vanuit Frankrijk binnen. Ibrahim Salah vertrekt naar Rennes. Het goudhaantje van AA Gent had nog maar een dik jaar geleden zijn eerste profcontract getekend bij de Buffalo’s en kwam pas dit seizoen voor het eerst in actie. In augustus debuteerde hij - één week nadat Tarik Tissoudali een zware blessure opliep - als invaller tegen Westerlo.

Sindsdien toonde hij regelmatig dat hij iets speciaal heeft. Zo valt hij in oktober bij de rust in tegen Seraing en is hij voor het eerst beslissend met een assist én vermaakt hij het publiek met tierlantijntjes. De Ghelamco Arena houdt van hem en hij tekent in december zelfs een nieuwe Salah valt in bij de rust tegen Seraing, is voor het eerst beslissend met een assist, en vermaakt het publiek met tierlantijntjes. Hij wordt voor het eerst opgeroepen voor de Marokkaanse U23 en verlengt in december zijn aflopende contract tot 2026.

Orban als vervanger

Toen iets voor middernacht AA Gent de officiële komst van een spits aankondigde, bleek dat hij een vervanger was voor een plotse vertrekker. Dinsdag in de late uren waren de Buffalo’s nog bezig om de Nigeriaanse spits Gift Emmanuel Orban vast te leggen. Uiteindelijk kwam het net voor de deadline met witte rook. De 20-jarige aanvaller van 1,78 meter brak de voorbije maanden plots door bij het Noorse Stabaek met 19 goals en 7 assists in 24 wedstrijden. Daarmee werd hij topschutter in tweede klasse en hielp hij de ex-club van Hanche-Olsen aan promotie. Doordat Stabaek geld nodig had, kon hij nu al verkocht worden. Vanuit Noorwegen viel te horen dat hij, afhankelijk van de modaliteiten, zo’n 3,3 miljoen euro kostte. Een flinke som.

“Theate gaat me opvangen”

AA Gent zit nochtans krap bij kas, maar het vertrek van Salah maakte zijn komst mogelijk. Zijn transfer werd pas om anderhalf uur na middernacht bekendgemaakt door Rennes, dat de jonge speler al enkele maanden volgde. “Het is een droom die in vervulling gaat”, zegt de Brusselaar in Franse media. “Ik volg Rennes al lang, dankzij de Marokkaan Nayef Aguerd of ook Dembélé, Hatem Ben Arfa en Raphinha, spelers die ik bewonder. Ik sta te popelen om op het veld te tonen waartoe ik in staat ben. Voor ik tekende heb ik me even geïnformeerd bij Arthur Theate. Hij is een topkerel, hij zei dat ik kon rekenen op hem. Ik maak me geen zorgen over mijn aanpassing, ik kom met iedereen goed overeen.”