OnlyFans-Model: “Megan en Pommeline verdienen mogelijk tot 30.000 euro per maand”

Realitysterren Megan Desaever en Pommeline Tillière zijn actief op het online platform OnlyFans en verdienen daar een aardige duit mee. Volgens OnlyFans-model Veerle Peeters verdienen haar concullega’s toch mogelijk tot zo’n 30.000 euro per maand. “Maar zij hadden natuurlijk al een fanbase vooraleer ze op de website begonnen”, klinkt het in Café Play. “Wie een onbekende starter is, mag met 500 à 1.000 euro per maand al heel erg blij zijn.”