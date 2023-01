Inter door naar halve finales Coppa Italia, Simone Inzaghi tevreden met prestatie van Lukaku: “Hij groeide in de wedstrijd”

Inter heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. Met Romelu Lukaku nog eens in de basis versloeg het team uit Milaan op eigen veld Atalanta in de kwartfinales met 1-0.

Darmian scoorde even voor het uur de enige treffer van de wedstrijd. Lukaku ging in de 71ste minuut naar de kant. Het was van midden augustus 2022 geleden dat Lukaku nog eens meer dan 70 minuten speelde. Zijn laatste basisplaats dateerde van 4 januari.

“Ik vond Lukaku echt goed vanavond”, zei trainer coach Simone Inzaghi. “Naarmate de wedstrijd vorderde werd hij beter, maar het aantal minuten dat hij aankan, is nog beperkt. Maar ik ben blij met zijn prestaties en ben ervan overtuigd dat hij van wedstrijd tot wedstrijd beter zal worden.”

Morgen neemt Fiorentina het op tegen Torino en speelt AS Roma tegen Cremonese. Donderdag valt het doek over de kwartfinales met het duel tussen Juventus en Lazio. Inter is de titelverdediger.

In de achtste finales van de Duitse DFB Pokal moest VfL Wolfsburg het bij Union Berlijn stellen zonder doelman Koen Casteels, die niet inzetbaar was met een verkoudheid. Wolfsburg verloor met 2-1.