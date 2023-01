Alec Baldwin officieel aangeklaagd voor dodelijk ongeval op filmset

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de 64-jarige acteur Alec Baldwin officieel aangeklaagd na de dodelijke schietpartij op de filmset van ‘Rust’. Ook Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film, wordt aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van onvrijwillige doodslag.

Eerder in januari had het Openbaar Ministerie al aangekondigd dat het aanklachten zou indienen. Dat is dinsdag nu gebeurd bij de rechtbank van Santa Fe. “Na een grondig onderzoek van het bewijsmateriaal en van de wetten van de staat New Mexico, heb ik vastgesteld dat er voldoende bewijs is om een aanklacht in te dienen tegen Alec Baldwin en andere leden van de filmploeg van ‘Rust’“, zei Mary Carmack-Altwies, procureur van Santa Fe, eerder deze maand daarover. “Niemand staat boven de wet en iedereen verdient gerechtigheid.”

Bij het schietincident op de set van de western in oktober 2021 kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte ook gewond, maar hij overleefde de schietpartij. De 64-jarige acteur zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was.(belga)