Sevilla wil Adnan Januzaj in Turkije stallen (en daar is nog tijd voor)

De 27-jarige 15-voudige Rode Duivel Adnan Januzaj, die op een zijspoor zit bij Sevilla, kan naar Turkije. Volgens Turkse bronnen is er al een principeakkoord met Başakşehir. De transfermarkt in Turkije is nog tot 8 februari open, dus de clubs hebben nog tijd om de deal af te ronden.