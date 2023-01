De transfermarkt kan wreed zijn? Anderlecht had spits Tolu Arokodare (22) van Amiens zo goed als beet, maar toen dook RC Genk op als een grote roofvogel. Met de hulp van makelaar Didier Frenay werd de Nigeriaan alsnog naar Limburg geloodst. Frenay is de zaakwaarnemer met wie Anderlecht juridische/financiële geschillen heeft, onder meer in de zaak Dimata. Een revanche?