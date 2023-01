Winst voor Emma Meesseman in Euroleague en kwalificatie met Fenerbahce voor kwartfinale

De twaalfde speeldag in de Euroleague Women bracht voor Emma Meesseman met Fenerbahce Istanbul een mooie uitzege in Praag. Kim Mestdagh verloor met Schio in Mersin. Kangoeroes Mechelen komt woensdag in Landes in actie.

Fenerbahce Istanbul moest in de Tsjeschische hoofdstad Praag tot het gaatje gaan. Na een 40-33 achterstand halfweg konden Emma Meesseman (12 punten, 1 rebound, 4 assist) de bakens wel verzetten. De Turkse ploeg won uiteindelijk met 66-73 in Praag. Met 10 op 12 in poule A is Fenerbahce Istanbul zeker van een stek in de kwartfinale van de Euroleague Women. In poule A verloor Kim Mestdagh (9 punten, 5 rebounds, 1 assist) met Schio en na een 37-33 tussenstand halfweg met 79-67 van het Turkse Mersin. Met 8 op 12 staat de Italiaanse ploeg op een gedeelde eerste stek. Kangoeroes Mechelen komt woensdag (19u30) in het Franse Landes in actie. Met 1 op 11 komt de Belgische kampioen uiteraard niet meer in actie voor kwalificatie. Van de twee poules van acht is de top-4 geplaatst voor de kwartfinales van de Euroleague Women.