Zuhal Demir is met voorsprong de grootste kilometervreter van de Vlaamse regering

33 keer rond de aarde in 3 jaar tijd. Zoveel kilometers hebben de negen Vlaamse ministers samen afgelegd. Zuhal Demir (N-VA) is veruit de grootste kilometervreter, met gemiddeld meer dan 100.000 kilometer per jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang heeft opgevraagd bij Vlaams minister-president Jan Jambon.

Ze hebben ondertussen allemaal een andere dienstwagen. En het moet gezegd: niemand van de negen Vlaamse excellenties rijdt nog rond met een vervuilende dieselwagen. Twee ministers, Bart Somers (Open VLD) en Benjamin Dalle (CD&V), hebben een elektrische wagen, en de andere zeven een plug-inhybride. Lydia Peeters (Open VLD) rijdt vanaf volgende maand ook volledig elektrisch. De groene gedachte lijkt ingang te hebben gevonden op het Martelaarsplein.

Of toch niet. Ondanks de groene wagens zijn de ministers heel veel op de baan. Samen hebben ze de voorbije drie jaar maar liefst 1,3 miljoen kilometers afgelegd. Of meer dan 33 keer rond de planeet, rekende Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) voor. Zuhal Demir spant daarbij de kroon. Zij zit veel meer dan haar collega’s in de wagen. In drie jaar tijd kwamen er 308.840 kilometers op de teller te staan, gemiddeld meer dan 100.000 per jaar dus. Ze legt zo meer dan 120.000 kilometer méér af dan de tweede op de lijst, haar N-VA-collega Matthias Diependaele (188.451).

Demir is Limburgse en moet om die reden ook grotere afstanden afleggen, maar dat is voor Lydia Peeters en Jo Brouns (CD&V) ook het geval. “Het grote verschil is dat Zuhal Demir de enige is die nooit in Brussel blijft slapen, omdat ze voor haar dochter Rozanne moet zorgen. De andere ministers hebben ook een appartement in Brussel, maar wij sinds de verbouwing op het Martelaarsplein niet meer”, is op het kabinet te horen. Haar woordvoerder wijst er ook op dat Demir heel vaak op het terrein is, ook tijdens het weekend. “De dag dat we een minister kwalijk nemen dat ze werkt en op het terrein komt, is hopelijk nog niet aangebroken. Ze zit niet voor haar plezier veel in de wagen.”

Dat het anders kan, bewijst Bart Somers. De Open VLD-viceministerpresident reed in drie jaar tijd nog geen 60.000 kilometers bij elkaar. De enige reden daarvoor is volgens zijn kabinet dat Mechelen vlak bij Brussel ligt.

Bart Claes noemt de Vlaamse regering hypocriet omdat ze mensen aanzet om de auto te laten staan, maar de ministers zelf wel “naar hartenlust rondrijden”.