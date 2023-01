Jong Genk ziet Mika Godts vertrekken, Toma en Yayi Mpie moeten behoud mee verzekeren

KRC Genk was de op de laatste dag van de wintermercato nog goed actief om het team van Jong Genk te versterken. Bastien Toma (25) keerde terug uit Portugal en Tongenaar Jamie Yayi Mpie (21) kwam over van Roda JC. Goudhaantje Mika Godts (17) en verdediger Sam De Grand vertrokken naar Ajax en Lommel SK.

In de laatste uren van ‘Deadline Day’ gebeurden er nog enkele wijzigingen op de personeelslijst van Jong Genk. Oudgediende Bastian Toma (25), die op huurbasis bij het Portugese Pacos de Ferreira actief was, keerde terug naar de Cegeka Arena. Nadat de terugkeer van Dries Wouters (31) niet doorging (te duur, nvdr.) zal de Zwitser, voor de nodige rust en ervaring moeten zorgen om Jong Genk van het behoud te verzekeren.

In het aanvallende compartiment strikte blauw-wit Jamie Yayi Mpie bij het Nederlandse Roda JC, dat in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie uitkomt. De 21-jarige centrumspits uit Tongeren moet met zijn 1,86 meter voor meer duelkracht in de box zorgen. Mpie heeft er op zijn jonge leeftijd al een aardig traject opzitten. Van de jeugd van OH Leuven ging het via RSC Anderlecht in 2017 naar de jeugd van het Italiaanse Sampdoria Genua. Daar doorliep hij de jeugdreeksen tot hij vorige zomer naar het Nederlands-Limburgse Rode JC verkaste.

Jamie Yayi Mpie komt over van Roda JC. — © Patrick Smets

Godts vertrekt transfervrij

Naast de inkomende transfers zochten nog twee spelers andere oorden op. Van Mika Godts (17) was al langer sprake dat hij zou vertrekken, maar het was tot de laatste uren wachten voor een officiële transfer van het Genkse goudhaantje naar het Nederlandse Ajax.

Het contract van de jonge spits liep deze zomer af, waardoor Godts transfervrij kon vertrekken. Zo ver kwam het niet. Mika Godts zal in Amsterdam meetrainen met de A-kern, maar wordt voorlopig ingezet bij Jong Ajax. Godts maakte zeven doelpunten voor Jong Genk en was goed voor één assist. De tiener uit Steenokkerzeel, die vanuit de jeugd van Anderlecht naar de Genkse academie was gekomen, werd voor zijn prestaties beloond en mocht in de loop van de eerste seizoenshelft met de A-kern meetrainen.

Toen bekendraakte dat Godts, in de onderhandelingen met Genk, zijn contract niet wilde openbreken, werd hij teruggezet naar Jong Genk. Daar bleef hij zich positief opstellen en meewerken aan het behoud van het team in de Challenger Pro League. Godts stond in elke wedstrijd in de basiself. In de inhaalmatch tegen Dender zorgde hij met zijn zevende treffer van het seizoen nog voor de eerste uitzege van de jonge Genkies.

De transfers van Jong Genk deze wintermercato:

IN: Alfred Caicedo (SD Aucas), Konstantinos Karetsas (RSC Anderlecht), Christian Akpan (ASEC Mimosas), Bastien Toma (Pacos de Ferreira), Jamie Yayi Mpie (Roda JC).

OUT: Mika Godts (Ajax), Sekou Diawara (Udinese), Andras Németh (Hamburg SV), Sébastien Dewaest (AEL Limassol), Sam De Grand (Lommel SK).