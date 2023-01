“Rusland bereidt een maximale escalatie voor”, zegt adviseur van Zelenski

Oekraïne bereidt zich voor op een Russisch offensief van formaat. Dat heeft Oleksej Danilov, een van de belangrijkste adviseurs van president Volodimir Zelenski, gezegd in een interview met Sky news. We staan volgens hem voor zware en cruciale maanden.

Het zou snel kunnen gaan, denkt Danilov. “Rusland bereidt zich voor op maximale escalatie”, zegt hij op Sky news. “Het is alle materiaal aan het verzamelen en militaire oefeningen en opleidingen aan het uitrollen.” Het is bovendien niet ondenkbaar dat Vladimir Poetin dat offensief aanpakt zoals hij dat deed op 24 februari 2022, met een aanval vanuit het noorden, het zuiden én het oosten. “We weten dat alles nog op tafel ligt. Ik kan zeggen dat we in de komende twee à drie weken geen enkel scenario uitsluiten.”

Bij dat Russische offensief zou volgens Danilov ongeveer de helft van de gemobiliseerde 320.000 Russen ingezet worden. De eerste helft daarvan is al in Oekraïne om daar de plaats in te nemen van gesneuvelde soldaten.

Bloederige maanden

In Oekraïne worden momenteel dan ook de nodige voorbereidingen getroffen. Dat het land nu veel meer steun heeft van bondgenoten uit het Westen dan een jaar geleden, geeft Danilov vertrouwen. “Die landen steunen en helpen ons maximaal.”

Maar zelfs met die steun dreigen het erg bloederige maanden te worden, zegt de adviseur nog. “We zijn al door een bijzonder moeilijke periode gegaan, maar ik ben me ervan bewust dat de belangrijkste veldslagen nog moeten komen. Ze zullen dit jaar gebeuren, binnen de twee à drie maanden. Dat worden bepalende momenten in de oorlog.”

Gevechtsvliegtuigen

Dat verklaart meteen waarom de Oekraïners zo gepleit hebben voor extra leveringen van zwaarder wapentuig uit het Westen. Al zou het land graag nog wat gevechtsvliegtuigen krijgen, benadrukt Danilov. Want Oekraïne heeft zelf ook plannen. “Die hebben we en het is ons duidelijk wat ons te doen staat”, zegt hij. “De VS, het Verenigd Koninkrijk en andere bondgenoten weten wat die plannen zijn. Maar ze moeten geheim blijven.”

De ultieme doelstelling blijft wel om alle grondgebied te heroveren op het Russische leger. De Krim inbegrepen. “We gaan dit sowieso winnen, zeker met de steun van de hele wereld.”

Terrein veroveren

Opmerkelijk is dat uitgerekend vandaag Kirilo Boedanov (37), het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, in The Washington Post heel andere zaken zegt. Hij zegt dat het “onwaarschijnlijk” is dat Rusland via het Noorden aanvalt. “Dat zou niet meer zijn dan een poging om onze soldaten in Kiev af te leiden en te verdelen.” Wat dan wel te gebeuren staat? Volgens Boedanov zal Rusland focussen op het bezetten van meer gebied in het oosten van Oekraïne, en dan met name de regio’s Loehansk en Donetsk.