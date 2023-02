De opgang van Intermarché-Circus-Wanty: van 250 euro budget tot nummer één van de wereld

Een historisch moment voor Intermarché-Circus-Wanty. Na de drievoudige overwinning in de Challenge Mallorca staat de ploeg helemaal bovenaan in de UCI-ranking. De titel ‘beste ploeg ter wereld’ is nog wat voorbarig, maar de opgang die het Belgische team maakte is wel ronduit spectaculair. Algemeen manager Jean-François Bourlart – “de Waalse Lefevere” voor de vrienden – overschouwt het parcours. “We zijn begonnen met een budget van 250 euro.”