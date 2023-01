Adil El Arbi en Bilall Fallah werken aan nieuwe ‘Bad Boys’

Het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah werkt aan de vierde “Bad Boys”-film met acteurs Will Smith (54) en Martin Lawrence (57). Beide acteurs hebben in een gezamenlijke video aangekondigd dat die vierde film in de reeks op komst is. De studio Sony Pictures heeft volgens Amerikaanse media zoals Hollywood Reporter en Variety bevestigd dat de Belgische regisseurs, die ook de vorige film ‘Bad Boys for Life’ draaiden, opnieuw van de partij zullen zijn. Jerry Bruckheimer is producer.

In de video is te zien hoe Smith naar het huis van Lawrence rijdt. “Yo, ik heb een aankondiging. Jullie stoppen maar beter met scrollen”, aldus Smith. Hij laat ook een stukje horen van muziek uit de films. “Het is bijna zover”, zeggen beide acteurs wat later. “Het is officieel.”

De eerste film in de reeks, met Smith en Lawrence als het politieduo Mike Lowrey en Marcus Burnett in Miami, verscheen in 1995. Het eerste vervolg kwam er in 2003. Michael Bay regisseerde die beide films.