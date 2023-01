Erik Van Looy met wit ooglapje in Nederlandse ‘De slimste mens’: “Netvlies gescheurd en losgekomen”

Opvallend zicht, vanavond in de Nederlandse versie van De slimste mens ter wereld: Erik Van Looy met een wit ooglapje. Tijdens de opnames in november moest hij immers met spoed onder het mes of hij zou zijn zicht mogelijk verliezen.

Terwijl zijn Nederlandse tegenspelers Maya van As en Annefleur Schipper in de uitzending van dinsdagavond ‘normaal’ spelen, gooit Erik Van Looy - die maandagavond de aflevering won - het over een andere boeg. Met een wit ooglapje en een monitor vlakbij hem zodat hij zelfs met één oog voldoende ziet. Niet omdat hij het zo wilt, wel omdat het niet anders kon.

“Mijn netvlies is gescheurd en losgekomen”, zien we hem zeggen in een trailer van de aflevering van vanavond. “Dat was eigenlijk al toen ik hier zat. Ik zag de hele tijd vliegen. Maar ik dacht, met die oude mensen allemaal in de studio… Ik wist niet wat dat was. Toen was het klaar en zag ik nog rare dingen. Ik dacht: ik moet echt naar een dokter. En die zei: onmiddellijk opereren.”

Die ochtend tijdens de opnames, eind november, ging hij om 7 uur naar het ziekenhuis en om 8 uur ging hij onder het mes. “Met lokale verdoving, in plaats van wat ze normaal doen met zo’n operatie. Omdat ik zei: ik kan niet volledig verdoofd zijn. Dus ze hebben mij iets echt goeds gegeven. Ik voel mij heel goed.”