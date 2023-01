Effectentaks levert schatkist 410 miljoen euro op in 2022

De effectentaks heeft in 2022 409,8 miljoen euro opgeleverd voor de schatkist. In 2021 was er nog sprake van 379 miljoen euro via de taks op de effectenrekeningen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Met de beurstaks en roerende voorheffing erbij, betaalden beleggers vorig jaar zowat 5,6 miljard euro aan taksen of bijna 880 miljoen euro meer dan voor 2021.

De effectentaks is een belasting op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. Het standaardtarief bedraagt 0,15 procent. Vorig jaar bij de begrotingsonderhandelingen werd de taks finaal ongemoeid gelaten. Tijdens de onderhandelingen van de regeringstop lag een verhoging op de tafel.

De regering De Croo voerde de taks in die geldt voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, vzw’s). De heffing is sinds 26 februari 2021 verschuldigd. Het Grondwettelijk Hof had in het najaar van 2019 een eerste versie vernietigd van de taks die de voorgaande regering had ingevoerd. Het tarief in de nieuwe effectentaks bleef op 0,15 procent, maar de modaliteiten zijn anders.

De taks op beursverrichtingen bracht vorig jaar dan weer minder geld in het laatje: 349,2 miljoen euro tegenover 447,5 miljoen euro. De beurstaks wordt geheven bij de aankoop en verkoop van financiële effecten.

De roerende voorheffing leverde tot slot 4,88 miljard euro op in 2022, waarvan 3,73 miljard euro roerende voorheffing bij dividenden. Hier is er sprake van een forse toename: voor 2021 staan respectievelijk 3,93 miljard en 2,83 miljard euro in de tabellen.