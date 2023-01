Moskou geeft toe: ruim 9.000 mannen ten onrechte gemobiliseerd

Rusland heeft toegegeven sinds afgelopen najaar enkele duizenden mannen ten onrechte te hebben gemobiliseerd in het leger voor de oorlog in Oekraïne. “Meer dan 9.000 burgers die ten onrechte waren gemobiliseerd, zijn terug naar huis gebracht, onder wie ook mensen die om gezondheidsredenen nooit hadden mogen worden opgeroepen”, zei procureur-generaal Igor Krasnov dinsdag tijdens een ontmoeting met president Vladimir Poetin.

Kritische waarnemers nemen echter aan dat veel meer mensen illegaal zijn gerekruteerd tijdens de mobilisatie waartoe Poetin in september vorig jaar de opdracht gaf, en wellicht nooit zijn teruggekeerd. Vooral in de eerste weken werden op veel plaatsen chaotische toestanden gemeld in de militaire rekruteringskantoren. Die mobiliseerden in heel het land in totaal 300.000 mannen voor het front. Achteraf beschreef procureur-generaal Krasnov de militaire structuren in zijn land als “een hoop ernstige problemen”.

Dinsdag circuleerde op sociale media een videoboodschap van echtgenotes en moeders van gemobiliseerde Russen, gericht aan Poetin. De vrouwen uit Primorje, de meest zuidoostelijk gelegen regio in het Russische Verre Oosten, klagen onder meer dat hun mannen geen uitrusting en medicijnen hebben. Bovendien zijn er ook geen hygiëneproducten, waardoor luizen en schurft welig tieren.