Er wordt weer gevochten in Bachmoet: “De vijand heeft voorbij 24 uur 197 keer aangevallen, maar veel verliezen geleden”

Er wordt opnieuw een hevige strijd gevoerd in Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Het Oekraïense leger doet er naar eigen zeggen alles aan om de Russen het hoofd te bieden. Rusland claimt dan weer een stadje in de buurt veroverd te hebben.

“Bachmoet blijft een van de belangrijkste doelwitten van Russische aanvallen”, zei Sergej Cherevati, woordvoerder van de Oekraïense troepen in het Oosten van het land, dinsdag. “Ze hebben ons daar 197 keer aangevallen met kanonnen en artillerie, en er waren 42 confrontaties tussen soldaten. De vijand heeft daar significante verliezen geleden in de voorbije 24 uur: 277 vijanden werden gedood en 258 vijanden raakten gewond.”

Die aantallen kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar het is wel duidelijk dat de strijd in Bachmoet weer in alle hevigheid woedt. De Russische troepen doen er volgens Oekraïne ook alles aan om de verbindingen tussen Bachmoet en de luchthaven af te snijden. “Maar daar zijn ze niet in geslaagd. Alle noodzakelijke munitie, materiaal, voedsel en alles wat onze troepen nog nodig hebben is er of wordt ons gebracht.”

Ondertussen beweert Rusland Blagodatné, een dorp nabij Bachmoet, te hebben ingenomen. Sinds enkele weken heeft het Russische leger haar offensief daar versterkt. “Blagodatné is bevrijd door een eenheid van vrijwilligers”, zo kondigde het Russische ministerie van Defensie het nieuws aan. Het Russische leger gebruikt de term ‘vrijwilligers’ om paramilitaire groeperingen, zoals de Wagner-groep, aan te duiden.

Diezelfde Wagner-groep, geleid door Poetin-vertrouweling Jevgeni Prigozjin, had zaterdag al aangekondigd het dorp te hebben ingenomen, maar Kiev ontkende dit op zijn beurt. Sinds de zomer proberen de Russische troepen samen met het privéleger van Wagner de stad Bachmoet in te nemen.