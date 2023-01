Man krijgt celstraf van 2 maanden en boete van 93.000 euro nadat zijn papegaai een jogger aanvalt

Een Taiwanese man heeft een celstraf van twee maanden en een boete van meer dan 90.000 euro gekregen nadat zijn papegaai een jogger aanviel. De jogger in kwestie was een halfjaar werkonbekwaam. Dat schrijft BBC News op basis van Taiwan’s Central News Agency.

De eigenaar van de vogel had de papegaai en nog een andere vogel meegenomen voor een ‘vliegtochtje’. Maar tijdens dat tochtje vloog de papegaai op een jogger af. De man schrok en viel op de grond. Daarna zou de vogel nog agressief met zijn vleugels geflapperd hebben.

De jogger in kwestie, een plastische chirurg genaamd Lin, zou daarbij zijn heup ontwricht hebben en zijn bekken gebroken hebben. De man zou naar eigen zeggen een week in het ziekenhuis gelegen hebben en was daarna bijna een halfjaar werkonbekwaam. Lin klaagde de vogeleigenaar aan en eiste een schadevergoeding voor zijn financiële verliezen.

Een rechter oordeelde dat het baasje van de vogel betere voorzorgsmaatregelen had moeten nemen omdat het om een grotere vogel gaat. De man kreeg een celstraf van twee maanden en een boete van 3,04 miljoen Taiwanese dollar (zo’n 93.000 euro). Hij heeft wel beslist in beroep te gaan, want hij vindt de compensatie “te hoog.”

Wat er met de papegaai zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

(sgg)