Opvallende transfer voor Genk Ladies: vriendin Carstensen tekent

Sofie Vendelbo (22) speelde tot december bij AGF Kvindefodbold in de Danish Women’s League. Naast haar voetbalcarrière studeert ze tandheelkunde. KRC Genk Ladies is een nieuwe stap in haar sportieve loopbaan. “Ik vind het een leuk team, met geweldige jonge speelsters, een goede structuur en staf. Een topploeg in België. Ik kijk er erg naar uit om in een ander land te spelen en veel te leren van de coaches en andere speelsters”, reageerde Vendelbo. KRC had ook nog goed nieuws te melden over de blessure van Luna Vanhoudt, die afgelopen weekend tegen Mechelen van het veld gedragen moest worden. Het blijkt minder ernstig dan gedacht. Een zware kneuzing zal Vanhoudt wel zo’n drie weken aan de kant houden.