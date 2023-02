Vuilnisbakken bijzetten is zinloos. Ze blijken een magneet voor sluikstorters. — © BELGA

Genk/Tongeren

Zwerfvuil blijft een probleem. Ook in Vlaanderens groenste provincie Limburg. Uit cijfers die het Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg, blijkt dat de Limburgse gemeenten te kampen hebben met gemiddeld 5,5 kilo zwerfvuil per inwoner. Dat is meer dan het Vlaams gemiddelde.