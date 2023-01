Belgisch treffen in Nederland: na Bashir Abdi bevestigt ook Koen Naert deelname aan marathon van Rotterdam

LEES OOK. Bashir Abdi valt op 12 maart Belgisch record op halve marathon aan tijdens BK

In Rotterdam treft Naert landgenoot Bashir Abdi, die zijn deelname eerder al aankondigde. Abdi won de editie van 2021 in een Europees record van 2u03:36. Vorig jaar was hij er vierde in 2u05:23. Naert start voor het eerst in vier jaar in Rotterdam, waar hij in 2019 zijn huidige persoonlijk record van 2u07:39 neerzette. Ook de Nederlander Abdi Nageeye, titelverdediger in Rotterdam, heeft zijn komst naar de havenstad op 16 april al bevestigd.

De limiet voor het WK atletiek in augustus in Boedapest staat op 2u09:40. Abdi gaf eerder al aan niet van start te gaan bij het WK, Naert deed daar nog geen uitspraken over. Voor de Spelen in Parijs in 2024 is 2u08:10 vereist.