Guy Swinnen (63) had ooit twee weken lang concrete zelfmoordgedachten. “Er weer bovenop geraken nam al gauw enkele jaren in beslag”, zo vertelt hij openhartig aan Luk Alloo in ‘De laatste 100 uren’ op Pickx+. “De gedachte dat ik mijn kinderen niet alleen kon achterlaten, deed me beslissen om verder te leven.”