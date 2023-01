Ploeg van Stefano Museeuw in de problemen: nog slechts drie maanden zekerheid voor Go Sport-Roubaix Lille Métropole

Het gaat niet zo goed met het Franse wielrennen. Nadat B&B Hotels p/b KTM einde december kapseisde, zit nu ook het continentale Go Sport-Roubaix Lille Métropole financieel in zwaar weer.

De Noord-Franse ploeg staat woensdagmiddag wel aan de start van de Ster van Bessèges, maar hoeveel koersen de ploeg nog zal rijden en hoeveel maanden het avontuur nog duurt, is niet duidelijk. Er moet op elke euro gelet worden.

De hoofdreden is dat hoofdsponsor Go Sport door de handelsrechtbank van Grenoble onder curatele is geplaatst en het middelpunt is van een zaak die met de dag meer gaat stinken.

Nog drie maanden zekerheid

Einde 2021 werd een overeenkomst getekend tussen de man achter Go Sport, Wilhem Hubner en de financiële structuur van de continentale ploeg. Anderhalf miljoen euro sponsoring, verdeeld over drie jaar was de deal, maar nu blijkt dat de eerste schijf niet werd betaald, noch de beheerskosten van de club (35 procent voor 2022). Ondertussen liet de miljardair en eigenaar van het bedrijf voor sportartikelen, Daniël Ohayon, zich laatdunkend uit over de wielerploeg. “De investering in de wielerclub was onzin”, liet hij in het Franse magazine ‘Challenges’ optekenen. Wat erop wijst dat het tussen Ohayon en Hubner (een ex-renner) scheef zit.

Ploegmanager Daniël Verbrackel wond er in de Noord-Franse krant La Voix du Nord geen doekjes om. “Ik kan het nog een drietal maanden uithouden. We moeten een vervanger zoeken voor Go Sport.”

Lukt dat niet tegen einde juni, dan kan het net zo goed zijn dat de stekker uit dit team gaat. Bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole rijden dertien profs, waaronder de West-Vlamingen Kenny Molly en Stefano Museeuw, de zoon van ‘De Leeuw’. (hc)