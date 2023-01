Joseph Vandenputte en Christiane Materne werden maandag in hun huis overmeesterd door twee mannen. Foto — © rr

Landen

Landenaar Joseph Vandenputte (77) heeft in het ziekenhuis een hartinfarct gekregen na een gewelddadige overval. Hij en zijn vrouw Christiane Materne (75) waren maandag in hun huis in de Keibergstraat overmeesterd door twee mannen. Christiane kreeg daarbij een pistool tegen haar hoofd.