‘Temptation’-Pommeline krijgt commentaar op lichaam, maar zet bodyshamers meteen op hun plaats

Pommeline Tillière heeft te maken gekregen met bodyshamers op sociale media. De realityster postte een foto van zichzelf in lingerie en dat was genoeg reden voor enkele mensen om haar dik te noemen. Pommeline trok er zich gelukkig niks van aan en reageerde prompt met een gevatte video waarop ze een hamburger aan het eten was. “Ik hou van het leven, ik hou van eten en je leeft maar één keer. Ik zit er niet mee in dat mensen mij dik noemen”, klonk het sterk.