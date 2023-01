Stijn Coninx is nieuwe peter van Limburgse Landschap vzw

Regisseur Stijn Coninx is de nieuwe peter van de natuurvereniging Limburgs Landschap vzw. Een samenwerking die volgens directeur Dirk Ottenburghs in de sterren stond geschreven met een gebied in beheer dat Koningssteen heet en waar Konikpaarden lopen.

Met zijn peterschap wil Coninx de inzet van mensen, het belang en de schoonheid van de natuur op de juiste momenten mee onder de aandacht brengen. “Naar het publiek toe, maar ook naar mensen binnen mijn netwerk, om samen zaken te kunnen regelen en mee te helpen realiseren,” aldus Coninx. De regisseur heeft zich ook voorgenomen om soms aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten van de vereniging. “Ik zal elk steentje bijdragen waar ik kan. Ik ga wel niet zeggen wat er moet gebeuren, dat is niet aan mij.”

Coninx zelf vindt natuur heel belangrijk. Vakantie voor hen was de bossen intrekken of in het gras liggen. “Ik groeide op in Neerpelt en kende als kind alle grassprietjes in het Hageven. Dankzij mijn ouders groeide ik op met aandacht voor al wat mooi is: de eenvoud, het licht, de kleuren en geuren. Die specifieke geur van de bossen in Noord-Limburg zou ik ook nu nog onmiddellijk herkennen als je me er geblinddoekt naartoe zou brengen.”

Stijn Coninx grootste wens is dat we allemaal samen jongeren de kans geven om veel buiten te zijn. “Buiten zijn, in contact zijn met de natuur, is volgens mij een van de beste leerscholen om een goede balans te vinden in het leven. Ik denk dat het heel belangrijk is voor jongeren.“