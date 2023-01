Boerenbond steekt 2 miljoen euro extra in innovatie om stikstofuitstoot te verminderen

De Boerenbond gaat twee miljoen euro extra investeren in de reductie van stikstofuitstoot. De landbouworganisatie lanceerde dinsdag bij een veeboer in Merchtem een projectoproep waarop bedrijven en andere instellingen die innovatieve technieken hebben om de uitstoot te verminderen, kunnen intekenen.

Bij de veehouder in Merchtem rijdt een mestzuigrobot rond: de robot verzamelt overal in de stallen mest van de koeien en brengt die naar een centrale plek in het bedrijf. Van daaruit gaat de mest naar een vergister, die er elektriciteit uit produceert. De mestzuigrobot is een van de voorbeelden van een innovatieve techniek waar de Boerenbond op wil inzetten.

Tot hiertoe is het arsenaal van innovatieve oplossingen te beperkt, te duur, of praktisch niet toepasbaar, zegt de Boerenbond op basis van gesprekken met landbouwers. Om een impuls te geven aan technologische bedrijven, zowel binnen als buiten de landbouwsector, heeft de organisatie een projectoproep gelanceerd. De Boerenbond werkt al langer samen met universiteiten en onderzoeksdepartementen van privébedrijven om innovatie te stimuleren, maar het is de eerste keer dat er een dergelijke oproep wordt uitgeschreven.

“Deze projectoproep kadert in ons totaalplan rond stikstof”, vertelt Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond. “We erkennen ons aandeel in de stikstofproblematiek. We willen daarom bedrijven ondersteunen die ons kunnen helpen om onze uitstoot te verminderen.”

Proefstalvergunningen

In Merchtem kwamen zo een veertig- à vijftigtal geïnteresseerde kennisinstellingen, bedrijven en landbouwers samen. Projecten kunnen tot 2 mei ingediend worden. Elk project kan voor 50 procent financiële steun krijgen, met een maximum van 125.000 euro. Een jury bekijkt elk project individueel en evalueert het toegekende bedrag. Het kan bijvoorbeeld gaan om staltechnieken zoals emissiearme vloeren, om voeder- of mestadditieven of om technieken die de uitbouw van het bedrijf als geheel verduurzamen.

De Boerenbond roept de overheid voorts op om proefstalvergunningen mogelijk te maken. Een boer die een bepaalde nieuwe techniek wil uitproberen, kan dat nu niet doen, omdat die techniek nog niet erkend is. Een proefstalvergunning, die een soort van experimenteerruimte mogelijk maakt, zou die cirkel kunnen doorbreken.

“Er is eindelijk een wetenschappelijk comité om de technieken te erkennen”, zegt Ceyssens. “Maar daarmee zijn we er nog niet. De techniek moet ook in de praktijk kunnen toegepast worden. Op een moment dat er veel te doen is om iets als Flanders Technology, moet de overheid een wettelijk kader uitzetten dat landbouwbedrijven de kans geeft te innoveren.”

Tegen het midden van komende zomer wil de Boerenbond alle geselecteerde projecten voorstellen. De komende vier jaar, met dit jaar inbegrepen, wordt dezelfde oproep gelanceerd: zo wil de Boerenbond in totaal een zestiental projecten - vier per jaar - financiële steun geven.