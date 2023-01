Dodentol schipbreuk in Pakistan opgelopen tot 51 doden, onder wie 49 kinderen

Na de schipbreuk van een overbeladen vaartuig zondag op een meer in Pakistan, is de dodentol opgelopen tot 51 doden, onder wie 49 kinderen. Dat zegt de politie dinsdag.

Het vaartuig vervoerde leerlingen die op een schooluitstap waren, op het meer Tanda Dam, nabij Kohat in de provincie Khyber Pakhtunkhwa in het noordwesten van het land. De hulpdiensten doken de afgelopen drie dagen in het koude water, op zoek naar de lichamen van de kinderen van een koranschool.

Naast de 49 kinderen zijn ook een onderwijzer en de bestuurder van de boot onder de dodelijke slachtoffers. Vijf mensen zijn gered: vier kinderen en een onderwijzer.

“De boot kapseisde en was overbeladen”, aldus een politiewoordvoerder. Volgens de woordvoerder had het vaartuig een maximumcapaciteit van 20 tot 25 personen.

© AP