Kinderen rennen voor hun leven wanneer krokodil in zoo hen als prooidier ziet en aanvalt: “Traumatiserende ervaring”

Bezoekers van de zoo van Miami kunnen de krokodillen van wel heel dichtbij bekijken via een doorzichtige buis die onder het water in hun habitat loopt. “De ultieme adrenalinestoot” noemt het dierenpark het zelf, omdat de grote reptielen de neiging hebben de bezoekers in de buis aan te vallen. Maar voor sommigen is die ervaring net iets te spannend. De kinderen van Bianca Perez (38) renden alvast voor hun leven toen een krokodil met opengesperde kaken op hen af kwam. “Ze begonnen helemaal te flippen”, aldus de vrouw die alles filmde en de beelden op Tiktok zette. “Het is zo een van die traumatiserende ervaringen die hen nog lang zal bijblijven.”