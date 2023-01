Zware Ronde van Valencia zoekt opvolger voor Vlasov: 13 Belgen verschijnen aan de start, Remco Evenepoel past

Geen Remco Evenepoel dit jaar in de Ronde van Valencia die woensdagmiddag in Orihuela start. Ook geen Soudal – Quick-Step dit keer zelfs. Met Intermarché – Circus – Wanty Gobert en Flanders-Baloise zijn slechts twee Belgische ploegen aan de slag in deze vijfdaagse rond Valencia.

LEES OOK. Italiaan Jonathan Milan klopt Dylan Groenewegen in de sprint in Saudi Tour

Dit keer zijn er ook amper topsprinters aan de slag, terwijl Fabio Jakobsen vorig jaar nog twee keer won en ook Moschetti er een zege boekte. Nu lijken de kansen op een massaspurt zich te beperken tot eventueel Sagunto aan het einde van de derde rit en in Valencia zelf de laatste dag.

Onder de deelnemers zitten er amper dertien Belgen, verdeeld over vijf ploegen waarvan Flanders-Baloise met zeven het leeuwendeel van de landgenoten telt. Van der Sande begint in eigen regio het seizoen voor Jumbo-Visma. Laurens De Plus rijdt er zijn eerste competitiekilometers in steun van Carlos Ródriguez, Thymen Arensman en Tao Geoghegan Hart.

Trek-Segafredo slechts met vijf

Bij Trek-Segafredo is Edward Theuns de Belg met dienst. De Amerikaanse Worldtourploeg zal door de vele zieken slechts met vijf aan de start komen. Tom Devriendt debuteert voor het nieuwe Proteam Q36.5. Laurens Huys en Loïc Vliegen zitten bij Intermarché-Circus-Wanty Gobert in een team dat zowel Biniam Girmay, de snelle Mads Mikhels als klimmer Georg Zimmerman bijvoorbeeld bevat. Al lijkt op papier Aleksandr Vlasov de grootste kansen te hebben om zichzelf op te volgen. Hij heeft o.a. Bob Jungels en Lennard Kämna in steun.

In de openingsetappe van vandaag gaat het peloton o.a. over de wereldberoemde trainingscol Puerto de Rates. Het kan een sprint zijn, maar dan eentje met een zeer uitgedund peloton, lees groepje dat op de colletjes is weggereden.