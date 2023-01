Brent Van Moer plukt de vruchten van een vlekkeloze winter: “Als het goed zit in hetkoppeke, dandraaien de beentjes”

Het grondig herschikte Lotto Dstny heeft de start van het nieuwe seizoen niet gemist. Arnaud De Lie mikte in de Clasica Communitat Valenciana meteen in de roos. Brent Van Moer en Jasper De Buyst hadden een niet gering aandeel in die overwinning. In La Marseillaise bevestigde Van Moer een uitstekende conditie met een derde plaats.

Lotto Dstny laat van zich horen in het prille voorjaar en dat is een leuke vaststelling. Dat De Lie al voorjaarsbloemen plukte, hoeft niet te verbazen. In de Challenge Mallorca lieten Lennert Van Eetvelt en Jarne Van De Paar podiumplaatsen optekenen. In de best wel pittige La Marseillaise speelde Brent Van Moer een hoofdrol. “Ik kende deze keer een vlekkeloze winter en dat is een groot verschil met vorig jaar, toen ik nog aan het herstellen was van mijn heupbreuk”, zegt Van Moer, de kamergenoot van Jasper De Buyst. “Toen kon ik niet alles meedoen, maar nu wel en dat maakt een groot verschil. In mijn koppeke zit het goed en dus draaien de beentjes op volle toeren. Van de verschillende stages had ik al een goed gevoel overgehouden, maar daar krijg je graag de bevestiging van in de koers. In Valencia was ik al in orde en die lijn trok ik door in Marseille.”

In La Marseillaise moest Van Moer passen toen de Amerikaan Neilson Powless zijn duivels ontbond op de Col de la Gineste. “De sterkste coureur won de koers. Ik had snel begrepen dat we voor een ereplaats reden. Ik nam zelf het initiatief in de sprint door al vanop 250m aan te zetten. Met de wind op neus viel dat tegen. De Fransman Valentin Ferron ging me nog voorbij, maar ik was best tevreden met de derde plaats. Dit is goed voor het moreel. Toen de wedstrijd op de Route des Crêtes explodeerde, kon ik bergop goed mee en ook dat is een deugddoende vaststelling.”

Geoptimaliseerde samenwerking

Woensdag begint de Ster van Bessèges. “Dat is een rittenkoers waaraan ik goede herinneringen overhield toen Tim Wellens er twee jaar geleden won”, aldus Van Moer. “We hebben deze keer verschillende ijzers in het vuur. In een sprint hebben we met Arnaud De Lie altijd een kans. Ikzelf probeer de uitstekende conditie te verzilveren met mooie resultaten indien de ploegtactiek het toelaat. De slotrit in Alès is een tijdrit over iets meer dan tien kilometer. Sinds de Tour van vorig jaar raakte ik de tijdritfiets niet meer aan. Daar moeten we deze week verandering inbrengen. Ik heb het tijdrijden niet afgezworen, maar ik kwam er door omstandigheden nog niet echt aan toe. Dat we als team nu zo goed presteren, hoeft niet te verbazen. De samenwerking tussen de trainers van de ploeg en de trainers van de renners werd geoptimaliseerd. Op alle mogelijke vlakken wordt alles beter opgevolgd. Al die kleine beetjes samen maken een verschil. We gaan dit jaar nog van ons laten horen”, is de Waaslander enthousiast bij het begin van wielerseizoen.