Een vegetarische burger in de pan gooien om de klassieke burger van vlees te vervangen? Het is niet per se een gezonde optie, zo rapporteert Test-Aankoop. Van de twintig geproefde vegetarische burgers waren er immers negen in de test faliekant gebuisd. Maar wat eet je dan in hemelsnaam wél je als je vegetarisch een kans wil geven en het snel moet gaan?