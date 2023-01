Last van je menstruatie? Deze uitvinding belooft komaf te maken met je pijnklachten

De wasbare body, die er meer uitziet als een fashion item dan een medisch gadget, kost 194 pond. Dat is omgerekend zo’n 220 euro. Niet weinig, maar voor die prijs beloven makers Anna Zsofia Kormos en Dora Pelczer je pijnvrije regels. De body richt zich in het bijzonder op buikpijn die je tijdens je menstruatie kunt ervaren.

Het geheim van het kledingstuk zit hem in de bijgeleverde gelpads, die pijnsignalen onderweg naar de hersenen kunnen blokkeren. Ze zijn voorzien van ‘TENS’-technologie. Ofte: transcutane elektrische zenuwstimulatie, die vaak wordt gebruikt bij de bevalling en aanvoelt als lichte trilling. Ook de ingebouwde warmtepaneeltjes moeten verlichting bieden, omdat ze helpen om de baarmoeder en omliggende spieren te kalmeren. De intensiteit van beide kan je eenvoudig regelen via een app.

Momenteel is de body nog niet in België te koop, maar via de officiële website kan je jezelf wel op de wachtlijst plaatsen.