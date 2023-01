Voor 4.630 euro aan achterstallige belastingen en boetes geïnd bij controle in Lanklaar

Dilsen-Stokkem

Bij een controle door de lokale politie Maasland samen met de Vlaamse belastingdienst is voor ruim 4.630 euro aan achterstallige belastingen en boetes geïnd. De controle gebeurde in de Vilvertstraat in Lanklaar.

Een bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren na een positieve drugstest. Twee voertuigen werden getakeld omdat de bestuurder geen rijbewijs kon voorleggen. Er werd nog een 10-tal onmiddellijke inningen opgesteld voor gebruik van gsm achter het stuur, het niet dragen van de gordel, enzovoort. mm