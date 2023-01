Nominaties voor Nobelprijs voor de Vrede 2023 staan vooral in teken van Oekraïne

Ook dit jaar staat de Nobelprijs voor de Vrede vooral in het teken van Oekraïne. Op het lijstje van mogelijke kanshebbers: de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan, NAVO-baas Jens Stoltenberg en Kremlincritici Aleksej Navalni en Vladimir Kara-Moerza. Zij werden allemaal voorgedragen voor hun rol in de oorlog in Oekraïne of het verzet tegen de Russische president Vladimir Poetin.