Paus Franciscus aangekomen in Congo voor langverwacht bezoek

Paus Franciscus is dinsdagnamiddag aangekomen in Kinshasa, voor de start van een zesdaags bezoek aan de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan.

“Ik heb een jaar gewacht op deze trip”, aldus het hoofd van de katholieke kerk aan journalisten, aan boord van zijn vliegtuig. Het bezoek was aanvankelijk gepland voor midden vorig jaar, maar werd uitgesteld door knieproblemen.

Tijdens het bezoek aan Congo en Zuid-Soedan, landen die kampen met armoede, conflicten en natuurrampen, wil de paus een boodschap van hoop en vrede brengen. Door de broze veiligheidssituatie in Congo blijft hij in de Congolese hoofdstad Kinshasa. “Ik wou eigenlijk ook naar Goma gaan, maar door de oorlog kan ik niet”, zei hij op het vliegtuig.

In het oosten van Congo, nabij de grens met Rwanda, is het geweld onlangs geëscaleerd. Rebellen voerden er regelmatig bloedige aanvallen uit. Toen het vliegtuig over de Saharawoestijn vloog, op weg van Rome naar Kinshasa, bad de paus voor hen die de woestijn hadden overgestoken “op zoek naar wat welzijn en vrijheid” en “het niet hebben gehaald”. Ook verwees hij naar de mensen die tot aan de Middellandse Zeekust zijn geraakt, maar in “kampen zijn gestoken en daar lijden”. De paus uit regelmatig kritiek op de detentie van migranten in Noord-Afrikaanse landen, vooral dan in Libië.